Coppa Italia - Juventus vince contro l’Atalanta

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In una serata carica di emozioni, laha conquistato la sua quindicesimabattendoper 1-0. La finale, disputata all’Olimpico di Roma, ha visto i bianconeri prevalere grazie alla rete di Dušan Vlahovi? nei primi minuti di gioco. Laparte con grande determinazione, mettendo subito sotto pressione la difesa atalantina. Al 4?, una verticalizzazione perfetta di Cambiaso trova Vlahovi?, cheil duello fisico con Hien e, davanti a Carnesecchi, insacca con un destro preciso.fatica a reagire, e le occasioni pericolose latitano. Pasalic si rende protagonista dell’unica vera opportunità per i nerazzurri, ma la sua conclusione viene respinta da un provvidenziale Gatti. Lasi difende con ordine e ...

Scontri prima di Atalanta-Juventus finale di Coppa Italia, sull'autostrada A1 tafferugli tra ultrà - Scontri prima di Atalanta-Juventus finale di coppa italia, sull'autostrada A1 tafferugli tra ultrà - Gli ultrà di Atalanta e Juventus si sono scontrati lungo l'autostrada A1 prima della finale di coppa italia: disordini con lancio di sassi e fumoegeni ...