Allegri - è RECORD Nessuno ha vinto più COPPE ITALIA di LUI Ecco gli allenatori che ha superato

L’ Inter è andata a segno per la quarantaduesima partita consecutiva in Serie A e il record storico della Juventus di Allegri è vicinissimo. La squadra di Inzaghi ha segnato in Inter rottamente dalla 31 giornata del 2022/2023 alla 34a giornata del ...

Allegri all'ultimo trofeo con la Juventus Resta o va via Il record di cinque Coppa Italia: dal contratto alla possibile buonuscita - allegri all'ultimo trofeo con la Juventus Resta o va via Il record di cinque Coppa Italia: dal contratto alla possibile buonuscita - Massimiliano allegri ha disputato forse la sua ultima finale sulla panchina della Juventus. Voleva lasciare nel migliore dei modi, o quantomeno senza quell'amaro in bocca che aveva ...

La Coppa Italia è della Juve, decide Vlahovic: Atalanta battuta 1-0 - La Coppa Italia è della Juve, decide Vlahovic: Atalanta battuta 1-0 - Un gol in apertura del serbo riporta una coppa nella bacheca juventina: l'Atalanta è sconfitta 1-0. Espulso nel finale allegri ...

C. ITALIA, La Juve è campione: vittoria di misura all’Atalanta - C. ITALIA, La Juve è campione: vittoria di misura all’Atalanta - La Juventus vince la Coppa Italia 2023/24 battendo 1-0 l'Atalanta! Primo trofeo per l'allegri 2.0 in bianconero. La partita si sblocca tempo meno di 4 minuti, quelli che servono a Cambiaso ...