Enrico Mentana | Francesca Fagnani viene criticata perché ce l’ha fatta da sola

Enrico Mentana è stato ospite della prima puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, il programma che segna […] Continua a leggere Enrico Mentana : “Francesca Fagnani ha faticato tanto per arrivare al successo” su Perizona.it

In trasmissione da Piero Chiambretti, Enrico Mentana ha riservato le sue prime parole in TV alla compagna Francesca Fagnani L'articolo Enrico Mentana parla per la prima volta della compagna Francesca Fagnani: “Ce l’ha fatta da sola” proviene da ...