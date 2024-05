Basket - la Libertas vola in semifinale | Faenza si arrende 72-59

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Livorno, 15 maggio 2024 -inla, dopo essersi sbarazzata in gara-5 di72-59. Un successo sofferto per una serie combattuta e senza esclusione di colpi. Ancora una volta i ragazzi di coach Andreazza nel momento del bisogno hanno dato dimostrazione di grande solidità difensiva, esprimendo un buona pallacanestro nella fase offensiva. Adesso gli amaranto incontreranno inper l’A2 Jesi, anche lei vincitrice in gara-5 della serie contro la Bakery Piacenza. Starting Five LL: Williams, Ricci, Allinei, Tozzi, Fantoni (all. Andreazza) FA: Siberna, Papa, Pastore, Begarin, Poggi (all. Garelli) Arbitri: Di Franco di Bergamo e Nonna di Milano 1QT (20-16) Trova subito la via del canestro al primo possesso la, con ...

Serie B Playoff - Roseto espugna Sant'Antimo e vola in semifinale - Serie B Playoff - Roseto espugna Sant'Antimo e vola in semifinale - Roseto espugna il PalaPuca di Sant'Antimo in gara 4 dei quarti playoffs e vola al turno successivo chiudendo la serie sul 3-1. Un match comandato dal secondo periodo in poi, con scarti ...

San Marino. Report sul primo trimestre del 2024: culle quasi vuote, vola il frontalierato - San Marino. Report sul primo trimestre del 2024: culle quasi vuote, vola il frontalierato - Rassegna stampa - Culle quasi vuote, vola il frontalierato. 17 nascite in meno dello scorso anno. Il numero di lavoratori proveniente da oltre confine ha ...

Victor San Marino ai play off, la soddisfazione del presidente - Victor San Marino ai play off, la soddisfazione del presidente - Il Victor San Marino vola ai play off. Nel match casalingo di ieri, i Titani hanno battuto per 3-2 il Borgo San Donnino (condannandolo alla ...