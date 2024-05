Hockey ghiaccio | quarta vittoria consecutiva per la Svizzera ai Mondiali 2024 - ok la Slovacchia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Volge al termine la quinta giornata di gare in Repubblica Ceca, Paese che sta ospitando i Campionatidisu. Un day 5 contrassegnato dall’ennesima ottima prestazione dellache, contro la Gran Bretagna, ha trovato la, consolidando la vetta nel raggruppamento A a punteggio pieno. Un match in scioltezza quello degli elvetici, risolto con un netto 3-0 che mette nei guai la compagine britannica, ancora a secco di vittorie e relegata nei bassifondi della classifica a zero punti. Bene poi i padroni di casa della Repubblica Ceca, ritornati definitivamente in carreggiata dopo il K.O ai rigori proprio contro laregolando la Danimarca per 7-4. Un risultato che vale la ...

