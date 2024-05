Slovacchia - premier Fico ferito da colpi d’arma da fuoco | arrestato l’aggressore

Bratislava, 15 maggio 2024 – Il vice primo ministro della Slovacchia , Tomas Taraba, ha detto che il primo ministro Robert Fico “sopravviverà” e che non si trova più in pericolo di vita. “Sono rimasto scioccato“, ha detto alla Bbc. “Fortunatamente, ...

