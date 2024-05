Ligue 1 | vince il Psg a Nizza - crollo Marsiglia a Reims

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Si sono conclusi i recuperi della 32esima giornata di1 in Francia. Impegnate oggi in campo-Psg, vinta dai parigini per 2-1, econ la formazione di Gasset che perde per 1-0 e allontana le possibilità di centrare la qualificazione in una competizione Europea. La sfida disi decide tutta nel primo tempo: in rete nel giro di cinque minuti Barcola e il giovane Zague per il Psg, mentre accorcia le distanze per i rossoneri Mohamed-Ali Cho al 32?. Nel finale ilrimane in dieci uomini per l’espulsione di Bard. Ailsembra quasi non scendere in campo. Reduci dall’eliminazione in Europa League con l’Atalanta, i ragazzi di Gasset vengono dominati da unche al 5? era già in vantaggio. ...