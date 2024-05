Le prime immagini della libreria Mondadori che aprirà in Galleria Umberto a Napoli . Sarà uno degli store più grandi della città.Continua a leggere

Apre la nuova libreria Mondadori in Galleria Umberto a Napoli da venerdì 17 maggio - apre la nuova libreria Mondadori in Galleria Umberto a Napoli da venerdì 17 maggio - Venerdì 17 maggio apre i battenti la libreria Mondadori più grande di Napoli, in Galleria Umberto I.

