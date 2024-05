Eni | Mef colloca il 2,8% con procedura accelerata Incasso di circa 1,4 miliardi

Nessun benefici o clinico per molti farmaci contro il Cancro approvati con procedura accelerata dalla FDA. Ciò significa che non migliorano la qualità della vita né aumentano la sopravvivenza dei pazienti oncologici.Continua a leggere

Il governo fa cassa con Eni: via alla vendita di una quota del 2,8% che è in mano al Mef - Il governo fa cassa con Eni: via alla vendita di una quota del 2,8% che è in mano al Mef - Il governo Meloni fa cassa con le privatizzazioni. Questa volta tocca a un gioiellino nelle mani del ministero dell’Economia. Come preannunciato negli scorsi mesi, il dicastero guidato da Giancarlo Gi ...

Emigrazione, Onori (Az): ok unanime in commissione, accelerare su doppia cittadinanza Italia-Spagna - Emigrazione, Onori (Az): ok unanime in commissione, accelerare su doppia cittadinanza Italia-Spagna - Roma, 15 mag - Il governo acceleri le procedure per finalizzare l’intesa, portata avanti dall’Unione interparlamentare Italia-Spagna, che consentirebbe ai cittadini italiani di acquisire la ...