Juventus - Vlahovic | Prossimo anno vogliamo vincere tutto

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “Siamo contenti, ma non dobbiamo accontentarci. Neldobbiamo puntare aperché il Dna di questo club chiede questo“. Lo ha detto a Mediaset l’attaccante della, Dusandopo il gol che ha permesso ai bianconeri dila Coppa Italia in finale contro l’Atalanta. “Faccio fatica a parlare a caldo, posso solo ringraziare i compagni. Conosciamo le difficoltà che abbiamo affrontato, ma abbiamo centrato due obiettivi che ci eravamo posti a inizio. Dispiace per lo scudetto, ma l’Inter ha vinto meritatamente. Anche oggi abbiamo giocato contro una grande squadra. Ora sto già pensando aaltri trofei“, ha detto il centravanti bianconero. SportFace.