La Juventus vince la Coppa Italia | un gol di Vlahovic e l’Atalanta va ko all’Olimpico

58? Fuori Hien, Zappacosta e Pasalic, dentro Hateboer, Miranchuk e Scalvini nell'Atalanta. 56? Botta alla testa per Iling, borsa del ghiaccio per l'inglese. 54? Colpo di testa di Koopmeiners che non trova ...

78? palo di Lookman dalla distanza con il sinistro. 76? Atalanta tutta in avanti per l'ultimo arrembaggio. 74? Rete in fuorigioco di Vlahovic. 72? Miranchuk di piatto manda alto sopra la traversa. 70? Fuori ...

TJ - Atalanta-Juventus 0-1 - Allegri è una furia, lancia la cravatta e viene espulso - TJ - Atalanta-juventus 0-1 - Allegri è una furia, lancia la cravatta e viene espulso - 95' - Furioso Allegri che ha lanciato la giacca e poi la cravatta, l'arbitro lo ha espulso. Landucci lo porta fuori e intanto Allegri urla verso la tribuna 'Dov'è Rocchi'.

Atalanta-Juventus, formazioni ufficiali finale Coppa Italia 2024: Iling e Nicolussi titolari - Atalanta-juventus, formazioni ufficiali finale coppa Italia 2024: Iling e Nicolussi titolari - Ci siamo, quasi tutto pronto per Atalanta-juventus, finale di coppa Italia 2024. Dea e Madama si giocano tra circa un'ora la 77ª edizione di questa manifestazione. Trofeo che varrebbe tantissimo per ...

Atalanta-Juventus, contatto Hien-Vlahovic in area e rissa in campo: l'accaduto - Atalanta-juventus, contatto Hien-Vlahovic in area e rissa in campo: l'accaduto - Pochi minuti prima della rissa c'è un episodio dubbio in area di rigore dell'Atalanta. Hien ha spinto vistosamente Dusan Vlahovic. L'arbitro ha lasciato scorrere. Dalle immagini, si vede anche il ...