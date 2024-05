Basket femminile - Venezia batte Schio e si porta sull’1-0 nella finale scudetto

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’Umana Reyerparte benissimodi Serie A1! Le oro-granata rispettano il fattore campondo la Famila Wuberper 77-65 e sino così-0serie che assegna il titolo di Campione d’Italia. Dopo un primo tempo favorevole alle ospiti, le lagunari sono uscite meglio dagli spogliatoi senza più voltarsi contenendo i tentativi di rimonta delle ospiti. Si ritorna ancora al Taliercio venerdì sera per gara-2, dove la Famila Wuber è chiamata ad una reazione immediata prima. Matilde Villa, Awak Kuier e Lisa Berkani segnano 15 punti ciascuna tra le fila dellene – doppia cifra anche per Francesca Pan con 12 punti, mentre alle ragazze di coach Dikaioulakos non bastano i 12 ...

Venezia , 30 aprile 2024 – Sono più di 16mila in media i Ticket pagati ogni giorno per l’ingresso a Venezia dall’avvio, lo scorso 25 aprile, della sperimentazione del contributo d’accesso alla città storica. E a 5 euro l’uno, l’ incasso medio ...

Roma, 10 mag – “Non vi sembra velleitario questo Occidente in tuta militare che si prepara alla guerra e al riarmo quando è interiormente disarmato e demotivato?”, se lo è chiesto su La Verità di oggi Marcello Veneziani . Una domanda che in parte ...

Gino Cecchettin, il processo a Turetta: «Vorrei starne fuori il più possibile» - Gino Cecchettin, il processo a Turetta: «Vorrei starne fuori il più possibile» - È l'ipotesi sulla dinamica della morte della giovane che emerge dalle analisi medico-legali e scientifiche, nell'inchiesta dei carabinieri e della Procura di venezia. Le immagini mostrano Giulia, ...

VITE E FATTI MEMORABILI (ALMENO PER ORA) - VITE E FATTI MEMORABILI (ALMENO PER ORA) - nella stessa serata Meryl Streep ha ricevuto la Palma d’oro ... che ogni volta non finisce di stupire per la versatilità geniale e che è reduce dal Leone d’oro vinto a venezia con il provocatorio e ...

VENEZIA | VENEZIA NELLA TOP MONDIALE PER NUMERO DI CONGRESSI - venezia | venezia nella TOP MONDIALE PER NUMERO DI CONGRESSI - 15/05/2024 venezia – Per i grandi eventi e congressi organizzati, tra Arsenale, casinò e molto altro, venezia si è guadagnata un primato mondiale. || venezia entra per la prima volta nella top 100 mon ...