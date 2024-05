La Juventus vince la Coppa Italia | un gol di Vlahovi? e l’Atalanta va ko all’Olimpico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il bel gioco di Gasperini, il progetto di Percassi, l’anno meraviglioso della Dea. Ma alla fine ha vinto ancora la Vecchia Signora. E quella volpe di Allegri. Che sarà pure bollito, impresentabile, ormai a un passo dalla porta dove l’ha accompagnato tutto il mondo Juve. Ma le finali sa come si giocano, i trofei come si vincono. Mentredi Gasperini ne perde un’altra, la terza in cinque anni dopo quelle del 2019 e del 2021. La2024 è della: 1-0,decide un gol di Dušan?, l’uomo del presente e anche del futuro, su cui costruire la squadra che verrà. Un trionfo meritato, molto più rotondo di quanto dica il punteggio finale, perché le occasioni migliori le hanno avute quasi tutte i bianconeri. Allegri ha imbrigliato per tutti i novanta ...