Tv slovacca - ' Fico è in coma farmacologico'

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Secondo le ultime informazioni diffuse dalla televisioneTa3, il premier Robertè indopo il lungo intervento al quale è stato sottoposto dopo l'attentato. L'operazione è durata oltre 4 ore. Secondo le stesse fonti, gli spari non hanno danneggiato le arterie principali. In tutto sarebbero stati sparati cinque colpi.

Il premier slovacco Robert Fico è bilico tra la vita e la morte per i colpi di pistola che gli ha sparato un 71enne colpendolo anche all'addome mentre era in una cittadina del centro della...

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2024 "Sono scioccata. Siamo tutti scioccati dal terribile e vile Attacco al Primo Ministro Robert Fico . Forse non comprendiamo ancora appieno la gravità di ciò che è accaduto oggi. L' Attacco al Primo Ministro è ...

Robert Fico, attentato al premier…" - Robert fico, attentato al premier…" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato alla Presidente della Repubblica slovacca, Zuzana Caputová, il seguente messaggio: «La notizia del ferimento del Primo Ministro Robert Fic ...

Robert Fico “sopravviverà: lo hanno dipinto quasi come un mostro” - Robert fico “sopravviverà: lo hanno dipinto quasi come un mostro” - Se ne è detto convinto il vice-primo ministro della Slovacchia, Tomas Taraba: il capo del governo non starebbe più rischiando di morire ...

Attentato Robert Fico, la Presidente slovacca: Attacco alla democrazia - Attentato Robert fico, la Presidente slovacca: Attacco alla democrazia - (Agenzia Vista) "Sono scioccata. Siamo tutti scioccati dal terribile e vile attacco al Primo Ministro Robert fico. Forse non comprendiamo ...