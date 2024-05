Scontri prima di Atalanta-Juventus finale di Coppa Italia - sull' autostrada A1 tafferugli tra ultrà

(Adnkronos) – sassi e insulti sull’Autostrada A1 tra tifosi della Juventus e dell’Atalanta in viaggio verso Roma per la finale di Coppa Italia all’Olimpico. Due gli episodi che si sono verificati in provincia di Firenze e Arezzo. Il primo è ...

Tensione in autostrada ma nessun ferito sassi e insulti sull'Autostrada A1 tra tifosi della Juventus e dell'Atalanta in viaggio verso Roma per la finale di Coppa Italia all'Olimpico. Due gli episodi che si sono verificati in provincia di Firenze e ...