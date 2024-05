CdS – Smalling in bilico con la Roma | conferma o Arabia Saudita?

(Di mercoledì 15 maggio 2024) 2024-05-15 12:16:40 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere:ha totalizzato le stesse presenze di Renato Sanches. Basta questo per far capire quanto possa essere deludente la sua stagione, quella che adesso potrebbe diventare anche la sua ultima alla. Così quello che avrebbe dovuto essere il pilastro della difesa, si è è rivelato il grande flop della stagione: un’assenza che ha inciso pesantemente sia sotto la gestione di Mourinho, quindi una difesa a tre sempre adattata, sia sotto quella di De Rossi che avrebbe voluto fare affidamento su di lui salvo invece vederlo o in infermeria o totalmente spaesato in mezzo al campo. Un vero peccato per la. Perché, il vero, tanto sarebbe servito negli schemi dello ...

