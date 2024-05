Coppa Italia - la Juventus vince di corto muso | Atalanta battuta 1-0

Atalanta a Lecce dopo la delusione-Coppa Italia. Il trofeo va alla Juve - Atalanta a Lecce dopo la delusione-coppa italia. Il trofeo va alla Juve - Dusan Vlahovic decide la finale della coppa italia 2023-24, battendo l'Atalanta con una rete nel primo tempo. Clamorosa protesta di Allegri nel finale ...

Supercoppa, dopo la Coppa Italia decise le semifinali: i dettagli - Supercoppa, dopo la coppa italia decise le semifinali: i dettagli - Archiviata la coppa italia con la vittoria della Juventus sull'Atalanta grazie alla rete di Vlahovic si completa anche il tabellone della Supercoppa che si svolgerà in Arabia Saudita.

Albo d'oro Coppa Italia, per la Juventus è la quindicesima! I bianconeri allungano su Inter e Roma - Albo d'oro coppa italia, per la Juventus è la quindicesima! I bianconeri allungano su Inter e Roma - La Juventus consolida il suo record di successi in coppa italia, sollevando il trofeo per la quindicesima volta. Nessuno come i bianconeri, che allungano su Roma e Inter, seconde a quota 9.