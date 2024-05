(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – Sony ha rivelato iche saranno disponibili per i livelli Extra e Premium dia partire da martedì 21 maggio. I giocatori di PS4 e PS5 hanno tre opzioni tra cui scegliere per il servizio: PSEssential, che offregratuiti mensili e il multiplayer online; L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Apple lancia iMacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 Marzo 2024, tutte le uscite videoper PC,, Xbox e Switch Tifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e ...

Sony ha annunciato una serie di titoli entusiasmanti per il mese di Maggio 2024 con la lineup dei Giochi PlayStation Plus Essential. Questa selezione, pubblicata su Instagram, promette di offrire un mix variegato di generi per soddisfare tutti i ...

Nigel Lowrie, il co-fondatore di Devolver Digital , ha affermato nel corso di una nuova intervista che all’interno della società preferiscono semplicemente “vendere i giochi ” invece di inserirli all’interno dei servizi in abbonamento, come per ...

Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente i giochi del PlayStation Extra e Premium del mese di Maggio 2024 , rivolta anche in questo caso ai possessori di una console PS5 e PS4. Scopriamo i giochi di Maggio 2024 in arrivo su ...

Red Dead Redemption 2 tra i nuovi giochi PlayStation Plus - Red Dead Redemption 2 tra i nuovi giochi playstation plus - Il capolavoro open world western di Rockstar Games ha ricevuto un plauso quasi universale al momento della sua uscita ...

PlayStation Plus, nel catalogo giochi gratis di maggio 2024 arrivano i big - playstation plus, nel catalogo giochi gratis di maggio 2024 arrivano i big - Red Dead Redemption 2 arriva nel catalogo giochi gratis di maggio 2024 di playstation plus Premium e Extra, insieme ad altri.

PlayStation Plus Extra e Premium: I Giochi di Maggio 2024 - playstation plus Extra e Premium: I Giochi di Maggio 2024 - Sony ha finalmente svelato la lineup dei nuovi giochi playstation plus Extra e Premium per il mese di maggio 2024, offrendo ai giocatori una selezione variegata e appassionante. Questo mese, gli ...