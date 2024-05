Vlahovic porta la Coppa Italia alla Juventus Atalanta deludente!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lavince la finale dicon il risultato di 1-0 contro l’allo Stadio Olimpico di Roma. Decide la partita Dusandopo appena cinque minuti dal calcio d’inizio. FINALE – Labatte l’in finale dicon il risultato di 1-0 e sia casa il primo trofeo dell’Allegri-bis dal 2021. I bergamaschi si sciolgono come neve al sole e non riescono ad essere pericolosi nel corso della gara. Soltanto Ademola Lookman crea per i nerazzurri, colpendo anche un palo al minuto 80 rientrando sul suo destro e tirandodestra di Mattia Perin. A decidere comunque le sorti della competizione è Dusan, che viene tenuto in gioco da ...