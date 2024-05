Guerra ultime notizie Putin è arrivato nella notte a Pechino Blinken annuncia aiuti militari Usa per altri 2 mld $

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tutti gli obiettivi che la Russia si è posta nel suo intervento in Ucraina “si stanno realizzando”, ha detto il presidente russo, aggiungendo che le forze di Mosca stanno avanzando ogni giorno in tutti i settori del fronte. Il segretario di Stato americanohato nuovi finanziamenti di 2 miliardi di dollari per usiall’Ucraina. Taiwan, 45 jet e 6 navicinesi intorno all’isola

Che i francesi siano sempre stati un popolo ipocrita, non lo diciamo noi ma la storia. Tra i più spietati colonizzatori africani, prima hanno schiavizzato interi popoli per deturparli di ogni ricchezza possibile, poi se li sono portati in casa in ...

L'esercito di Mosca punta a questa città per spezzare la cintura difensiva degli ucraini nel Donetsk. Le truppe di Kiev soffrono per la carenza di uomini, rifornimenti e munizioni. Il generale Syrsky: "La situazione è peggiorata"

La Cina "comprende chiaramente" le radici della crisi Ucraina e l'impatto geopolitico globale in base al suo 'China's Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis', il documento in 12 punti di febbraio 2023. "Non ci siamo mai rifiutati ...

Ucraina, i russi avanzano su tutto il fronte e Putin esulta - Ucraina, i russi avanzano su tutto il fronte e putin esulta - Lo zar Vladimir putin esulta per i successi delle truppe russe e si prepara per il suo viaggio in Cina. "tutti gli obiettivi che la Russia si è prefissata nel suo intervento in Ucraina si stanno reali ...

Spari contro il premier slovacco Fico, è in fin di vita - Spari contro il premier slovacco Fico, è in fin di vita - Il premier slovacco Robert Fico è bilico tra la vita e la morte per i colpi di pistola che gli ha sparato un 71enne colpendolo anche all'addome mentre era in una cittadina del centro della Slovacchia.

Georgia, Mikhelidze: "Prossime settimane delicate, in piazza protesta senza leader e geopolitica" - Georgia, Mikhelidze: "Prossime settimane delicate, in piazza protesta senza leader e geopolitica" - L'analista dello Iai: 'Si lavora dietro le quinte a compromesso, ma non è scontato comportamento razionale del partito di maggioranza' ...