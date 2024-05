Pagelle Atalanta-Juventus 0-1 | voti e tabellino finale Coppa Italia 2024

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per ladella2023/. Allo stadio Olimpico di Roma partenza bruciante dei ragazzi di Massimiliano Allegri che dopo quattro minuti di gioco passano in vantaggio con Dusan Vlahovic che brucia Hien e Carnesecchi e fa 0-1. L’non riesce a fare male nella prima frazione di gioco e sbatte contro il muro bianconero. Nella ripresa la partite si apre: Lookman ha due palle gol importanti, la prima viene deviata da Bremer ed esce di poco, la seconda invece si schianta sul palo. Ma anche laha qualche chance importantissima: Miretti sfonda la traversa e Vlahovic segna il gol dello ...

