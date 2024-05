(Di mercoledì 15 maggio 2024) Era opinione diffusa che i consumi, concentrati per il 40% nel settore delle marmitte catalitiche, sarebbero crollati in fretta. Invece, proprio nelmotive, corrono a livelli che non toccavano da 7 anni. Un boom che unito alla crisi della produzione mineraria crea deficit crescenti sul mercato

L'Ue potrebbe rispondere all'invasione delle auto cinesi introducendo dazi sui veicoli del Dragone, rischiando di scatenare una guerra commerciale con Pechino. The post Perché l’auto elettrica cinese spaventa la Ue appeared first on InsideOver.

L'auto elettrica non manda in pensione il platino: prezzo al record da un anno - ... metallo per l'elettrificazione, il cui prezzo si avvicina a grandi passi al record storico (... visto che viene usato per il 40% nelle marmitte catalitiche, di cui le auto a batteria sono prive. ...

Maltempo a Milano, esondano il Seveso e il Lambro: allagamenti e strade chiuse - ...vigili del fuoco per mettere in sicurezza due persone su un'auto. ... Il maltempo continua per tutta la mattinata", spiegava oggi l'... frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di ...