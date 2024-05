Chef Rubio aggredito e massacrato sotto casa | immagini raccapriccianti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Gabriele Rubini, noto come, ha denunciato tramite un video su X (ex Twitter) di essere stato brutalmentenei pressi della sua abitazione. Nel video, l’esperto culinario e personaggio televisivo, noto per le sue posizioni politiche a favore della Palestina, appare con il viso visibilmente segnato dai colpi ricevuti. Rubini racconta che l’aggressione è avvenuta quando si trovava fuori: un gruppo di sei individui avrebbe bloccato il cancello elettrico della sua residenza e lo avrebbe poi assalito. Il cuoco ha descritto i suoi aggressori come “ebrei sionisti” e li ha definiti “terroristi”, attribuendo loro la responsabilità dell’attacco a causa delle sue opinioni politiche. Danneggiata anche l’automobile: vandalizzata Oltre al video che mostra le conseguenze fisiche dell’aggressione, ...