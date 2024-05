Atalanta-Juventus - Allegri perde la testa nel finale | Vergognatevi tutt - dov’è Rocchi? VIDEO

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’allenatore dellaMassimilianosi è infuriato neldell’atto conclusivo della Coppa Italia tra. Con i suoi avanti 1-0 grazie al gol di Vlahovic, il tecnico livornese non ha gradito nelalcune scelte di Maresca, togliendosi camicia e cravatta e scaraventandole al suolo. Il direttore di gara ha estratto il rosso nei confronti dell’allenatore bianconero, che uscendo dal campo ha gridato: “i,?“, alludendo al designatore arbitrale. ?me?hur ceketini yine ç?kard?. pic.twitter.com/tnitRmBIBd — Calcio Türkiye ???? (@CalcioTurkey) May 15, 2024 SportFace.

