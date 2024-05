Mercato Lazio | tutti importanti ma nessuno incedibile - possibile rivoluzione in estate?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma 15 maggio 2024 - Scadenze di contratto, prospettive di crescita, addi, mal di pancia e ridimensionamento societario.questi nodi presto verranno al pettine in quel di Formello, con il campionato ormai prossimo al termine, si parlerà died è ancora da capire quale strategia il presidente Lotito detterà per la prossima off-season. Da una parte ci sarà senza dubbio l'obbligo di rimpiazzare i partenti, l'unico certo dell'addio per ora è Felipe Anderson, ma sono in bilico anche capitan Immobile e Luis Alberto. Se infatti il brasiliano ha già firmato con il Palmeiras a partire dal prossimo luglio, sul bomber campano restano vigili le sirene arabe, così come lo sono per Luis Alberto, lui tentato fortemente però anche da un ritorno in patria. Tre addii che in termini di stipendi permetterebbero ai capitolini di risparmiare molto (oltre 10 ...