Internazionali BNL d’Italia - Zverev supera Fritz in due set | incontrerà Tabilo in semifinale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Si è concluso il quarto di finale traagliBNL2024. Il tedesco in due set hato lo statunitense per 6-4 6-3, in una sfida che conferma l’ottima forma di, il quale troverà il cilenoin, tenendo però un occhio sull’altro lato del tabellone. Nel primo set i primi due servizi filano lisci ma al terzosposta la partita verso di sé vincendo un break che risulterà poi decisivo per il 6-4 definitivo. Il secondo set è invece più combattuto: i servizi vanno veloci e ognuno mantiene il proprio. Almeno fino al settimo game, dovecompleta un break fondamentale che fa crollare la prestazione di. Lo statunitense può allungare ...

Roma, 14 maggio 2024 – E’ stato eliminato il russo Daniil Medvedev agli Internazionali d’Italia 2024 . Il tennista numero 4 al mondo ha perso, agli ottavi, con lo statunitense Tommy Paul (numero 16 in ATP), con il risultato di 6-1 6-4, in 73 minuti ...

