(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – Sony ha rivelato iche saranno disponibili per i livelli Extra e Premium dia partire da martedì 21 maggio. I giocatori di PS4 e PS5 hanno tre opzioni tra cui scegliere per il servizio: PSEssential, che offregratuiti mensili e il multiplayer online;

Nigel Lowrie, il co-fondatore di Devolver Digital , ha affermato nel corso di una nuova intervista che all’interno della società preferiscono semplicemente “vendere i giochi ” invece di inserirli all’interno dei servizi in abbonamento, come per ...

Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente i giochi del PlayStation Extra e Premium del mese di Maggio 2024 , rivolta anche in questo caso ai possessori di una console PS5 e PS4. Scopriamo i giochi di Maggio 2024 in arrivo su ...

(Adnkronos) – Sony ha rivelato i nuovi giochi che saranno disponibili per i livelli Extra e Premium di PlayStation Plus a partire da martedì 21 maggio. I giocatori di PS4 e PS5 hanno tre opzioni tra cui scegliere per il servizio PlayStation Plus : ...

Red Dead Redemption 2 tra i nuovi giochi PlayStation Plus - Red Dead Redemption 2 tra i nuovi giochi playstation plus - Il capolavoro open world western di Rockstar Games ha ricevuto un plauso quasi universale al momento della sua uscita ...

PlayStation Plus, nel catalogo giochi gratis di maggio 2024 arrivano i big - playstation plus, nel catalogo giochi gratis di maggio 2024 arrivano i big - Red Dead Redemption 2 arriva nel catalogo giochi gratis di maggio 2024 di playstation plus Premium e Extra, insieme ad altri.

PlayStation Plus Extra e Premium: I Giochi di Maggio 2024 - playstation plus Extra e Premium: I Giochi di Maggio 2024 - Sony ha finalmente svelato la lineup dei nuovi giochi playstation plus Extra e Premium per il mese di maggio 2024, offrendo ai giocatori una selezione variegata e appassionante. Questo mese, gli ...