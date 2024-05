Infortunio per De Roon in finale | risentimento muscolare al flessore sinistro - esce in lacrime

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Bruttissima notizia per l’Atalanta nel corso delladi Coppa Italia contro la Juventus: Marten Desi è infortunato nel corso del secondo tempo ed è stato costretto a lasciare il campo al 64?. Dopo aver disinnescato un’azione pericolosa, murando una conclusione in porta di Vlahovic, il numero 15 nerazzurro in fase di ricaduta ha avvertito un forte dolore che gli ha impedito di proseguire il match. Per Desi tratta di un problema di natura: il giocatore ha rimediato una lessione al. Uscito dal campo visibilmente dolorante, e soprattutto in, il centrocampista orange è stato sostituito da Rafael Toloi, entrato in campo per il segmentodi partita. Una pessima notizia per Gian Piero Gasperini, non ...

Marten de Roon , capitano dell` Atalanta , ha messo e sta mettendo in apprensione tutto il mondo nerazzurro: è infatti uscito per infortunio al...

Atalanta-Juventus 0-1: Vlahovic in apertura, la Juventus vince la 15a Coppa Italia - Atalanta-Juventus 0-1: Vlahovic in apertura, la Juventus vince la 15a Coppa Italia - L'Atalanta cade di misura 1-0 e si arrende di nuovo in finale anche dopo le edizioni 2019 e 2021. Gasperini per giunta perde anche De roon per infortunio (in ottica finale di Dublino). Festa Juventus ...

Vlahovic regala la Coppa Italia alla Juventus: 0-1 sull'Atalanta, quinta per Allegri che stabilisce il primato - Vlahovic regala la Coppa Italia alla Juventus: 0-1 sull'Atalanta, quinta per Allegri che stabilisce il primato - Allo stadio Olimpico va in scena la finale della Coppa Italia Frecciarossa che vede sfidarsi Atalanta e Juventus. La squadra di Gasperini ha già raggiunto la finale di Europa League e ...

Atalanta-Juventus 0-1, pagelle: De Ketelaere spento, Bremer è un muro, Vlahovic decide. Allegri furia e Coppa - Atalanta-Juventus 0-1, pagelle: De Ketelaere spento, Bremer è un muro, Vlahovic decide. Allegri furia e Coppa - La Juve vince la Coppa Italia all'Olimpico di Roma: nella finale batte l'Atalanta 1-0 con un gol in apertura di Vlahovic. Allegri impazzisce al 94°: via giacca, cravatta ...