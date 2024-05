Atalanta Juventus 0- | i bianconeri vincono la Coppa Italia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) A Roma, il match valido per la finale di2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Allo Stadio Olimpico di Roma,si affrontano nel match valido per la finale di2023/24. CRONACA FINISCE QUI 94? ESPULSO ALLEGRI per proteste. 93? OCCASIONE. Palla in

A Roma, il match valido per la finale di Coppa Italia 2023/2024 tra Atalanta e Juventus : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo Stadio Olimpico di Roma, Atalanta e Juventus si affrontano nel match valido per la finale di Coppa Italia ...

TJ - Atalanta-Juventus 0-1 - Allegri è una furia, lancia la cravatta e viene espulso - TJ - atalanta-juventus 0-1 - Allegri è una furia, lancia la cravatta e viene espulso - 95' - Furioso Allegri che ha lanciato la giacca e poi la cravatta, l'arbitro lo ha espulso. Landucci lo porta fuori e intanto Allegri urla verso la tribuna 'Dov'è Rocchi'.

Atalanta-Juventus, contatto Hien-Vlahovic in area e rissa in campo: l'accaduto - atalanta-juventus, contatto Hien-Vlahovic in area e rissa in campo: l'accaduto - Pochi minuti prima della rissa c'è un episodio dubbio in area di rigore dell'atalanta. Hien ha spinto vistosamente Dusan Vlahovic. L'arbitro ha lasciato scorrere. Dalle immagini, si vede anche il ...

Juventus, il Derby d’Italia non finisce mai: lo striscione che punge l’Inter - juventus, il Derby d’Italia non finisce mai: lo striscione che punge l’Inter - Scontri fra tifosi di atalanta e juventus in A1, nel tratto aretino, a pochi chilometri dall'area di servizio di Badia al Pino che l'8 gennaio 2023 fu teatro della «guerra» di… Leggi ...