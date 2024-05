Juve vince Coppa Italia - Atalanta battuta 1-0 in finale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Gol di Vlahovic, trofeo ai bianconeri Lantus si aggiudica la 15esimadella sua storia. La squadra di Max Allegri si impone 1-0 sull', nellaandata in scena allo stadio Olimpico di Roma, grazie al gol del suo centravanti Dusan Vlahovic e può festeggiare la conquista del trofeo, staccando ulteriormente Inter e

(Adnkronos) – La Juve ntus si aggiudica la 15esima Coppa Italia della sua storia. La squadra di Max Allegri si impone 1-0 sull' Atalanta , nella finale andata in scena allo stadio Olimpico di Roma, grazie al gol del suo centravanti Dusan Vlahovic e ...

Nella finale di Coppa Italia disputata questa sera allo stadio “Olimpico” di Roma, la Juve ntus ha sconfitto l’Atalanta per 1-0, grazie alla rete di Dusan Vlahovic al 4?, conquistando per la quindicesima volta la manifestazione Nazionale. Nonostante ...

Oppini: "La vittoria di Allegri e dei suoi ragazzi. Prima o poi i tuoi detrattori ti chiederanno scusa" - Oppini: "La vittoria di Allegri e dei suoi ragazzi. Prima o poi i tuoi detrattori ti chiederanno scusa" - Prima o poi i tuoi detrattori, forse, capiranno e ti chiederanno scusa, anche se non credo avranno il coraggio di farlo. 15’esima coppa italia in bacheca per la “Vecchia Signora” e buonanotte a tutti" ...

Formazioni UFFICIALI Atalanta Juve: le scelte di Allegri - Formazioni UFFICIALI Atalanta Juve: le scelte di Allegri - Massimiliano Allegri deve decidere chi schierare per la sfida di coppa italia di stasera contro l'Atalanta. Il grande dubbio riguarda la presenza di chi sostituirà Manuel… Leggi ...

Coppa Italia: Vlahovic "ora penso solo a vincere altri titoli" - coppa italia: Vlahovic "ora penso solo a vincere altri titoli" - Sappiamo tutte le difficoltà affrontate e alla fine abbiamo centrato due obiettivi, qualificazione in Champions e coppa italia. E' un peccato per lo Scudetto, ma l'Inter lo ha vinto meritatamente. Ora ...