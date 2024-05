LIVE Atalanta-Juventus 0-1 - Finale Coppa Italia calcio 2024 in DIRETTA | Dusan Vlahovic firma la rete che vale il trofeo!

(Di mercoledì 15 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.08 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 23.05regala la quindicesimaallacon una prestazione straordinaria, grandeiniziale e sfiora la doppietta (annullata). Allegri vince l’ennesimodella sua carriera.che non riesce praticamente a far nulla, tranne un grande palo di Lookman. 99? FINISCE QUI LAVINCE LA0-1. 98? Ultimo minuto di partita. 96? Aggiunti tre minuti di recupero per l’espulsione di Allegri. 94? Perin salva su ...

Scontri prima di Atalanta-Juventus finale di Coppa Italia, sull'autostrada A1 tafferugli tra ultrà - Scontri prima di Atalanta-Juventus finale di coppa italia, sull'autostrada A1 tafferugli tra ultrà - Gli ultrà di Atalanta e Juventus si sono scontrati lungo l'autostrada A1 prima della finale di coppa italia: disordini con lancio di sassi e fumoegeni ...