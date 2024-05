Tragedia sul lavoro - operaio muore schiacciato da un macchinario Trovato senza vita dai colleghi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Fornaci di Barga (Lucca), 15 maggio 2024 – Inutili i soccorsi per Nicola Corti, il 50enne di Barga morto intorno alle 19 di questa sera all’interno dello stabilimento Kme di Fornaci di Barga, mentre si trovava al suo posto dinel reparto Laminatoio, al forno flottante. Solo sgomento e disperazione per irientrati dopo la pausa cena che si sono trovati di fronte la scena agghiacciante; Nicola era rimastotra due rulli, ormai. A niente è valso l’arrivo delle ambulanze della Misericordia del Barghigiano e di Borgo a Mozzano, dei parasanitari e del medico, per loro non c‘è stato niente altro da fare che constatare l’avvenuto decesso. Sul luogo dellasono arrivati anche i carabinieri e il personale tecnico della sicurezza sul ...

