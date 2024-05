Vlahovic mattatore - Atalanta k o | la Juventus vince la Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 maggio 2024 – Lasi aggiudica la 15esimadella sua storia. La squadra di Max Allegri si impone 1-0 sull’, nella finale andata in scena allo stadio Olimpico di Roma, grazie al gol del suo centravanti Dusane può festeggiare la conquista del trofeo, staccando ulteriormente Inter e Roma con 9 a testa. Inoltre Allegri diventa il primo allenatore nella storia are cinque volte la, superando a quota quattro Sven-Göran Eriksson e Roberto Mancini. Risveglio amaro per l’di Gasperini che alla sua sesta finale deve rimandare il bis dopo quella vinta nell’edizione 1962-1963. I nerazzurri cercheranno di rifarsi in Europa League il 22 maggio a Dublino con il Bayer ...