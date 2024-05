Chef Rubio picchiato sotto casa | Terroristi - questi sono gli ebrei sionisti Il video choc con il volto insanguinato

(Di mercoledì 15 maggio 2024) «gli. Mi hanno aspettato fuoriin 6 e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi».ha denunciato di essere stato...

Gabriele Rubini, noto come Chef Rubio , ha denunciato tramite un video su X (ex Twitter) di essere stato brutalmente aggredito nei pressi della sua abitazione. Nel video, l’esperto culinario e personaggio televisivo, noto per le sue posizioni ...

Chef Rubio ha anche postato foto che documentano i danni subiti dalla sua automobile, con vetri rotti e schizzi di sangue, e immagini del cancello di casa con i fili elettrici tagliati.