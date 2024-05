Vodafone down oggi - problemi con la rete | perché non funziona e cosa sta succedendo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Laè inil segnale è crollato per molti utenti a partire dalle 22:00. Dalle segnalazioni sembra che gli utenti non riescano a connettersi alla. Al momento le cause non sono note.

Vodafone Rete Sicura aumenta di prezzo a partire dai clienti con opzione già attiva: ecco cosa cambia, da quando e perché. L'articolo Vodafone aumenta il costo di Rete Sicura per i già clienti : avvisi in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Australia avanti nello switch off del 3G: a settembre rete non più disponibile - Australia avanti nello switch off del 3G: a settembre rete non più disponibile - L'Acma, Autorità australiana per le comunicazioni e i media, ha comunicato oggi che l'infrastruttura 3G nel Paese sta per essere completamente spenta. L'Australia sarà una delle prime nazioni al mondo ...

Vodafone si affida a Stone Digital per l’implementazione del sito - vodafone si affida a Stone Digital per l’implementazione del sito - vodafone si affida a Stone Digital, la società del Gruppo Industree Communication Hub specializzata in sviluppo software, system integration, ed experience design, per implementare nuove funzionalità ...