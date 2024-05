(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sfondare il muro degli undici secondi rappresenta la grande eccellenza dei 100femminili, equiparabile allo scendere sotto ladei 10” per gli uomini sulla stessa distanza. Correre sotto quel riscontro cronoco è basilare per provare a raggiungere medaglie nei più importanti eventiMondiali e Olimpiadi. Un’italiana non è mai riuscita a esprimersi su quei livelli, mentre sul fronte maschile sono stati capaci Marcell Jacobs (9.80 in occasione dell’apoteosi a Tokyo 2020) e Filippo Tortu (9.99). Fino a questa mattina il record nazionale era condiviso dae Manuela Levorato con 11.14, ma oggi pomeriggio la 24enne emiliana si è scatenata: prima 11.12 sotto la pioggia in batteria, poi un dirompente 11.02 (con 0,9 m/s di vento ...

Zaynab Dosso vale già 10.9 sui 100 metri: come infrangere la barriera e le ambizioni internazionali - Zaynab Dosso vale già 10.9 sui 100 metri: come infrangere la barriera e le ambizioni internazionali - Sfondare il muro degli undici secondi rappresenta la grande eccellenza dei 100 metri femminili, equiparabile allo scendere sotto la barriera dei 10'' per ...

Pilota scaraventato a sette metri d'altezza, cade su un'auto! [VIDEO] - Pilota scaraventato a sette metri d'altezza, cade su un'auto! [VIDEO] - Il pilota Paul Cassidy stava partecipando alla North West 200, una famosa corsa su strada irlandese, quando, per evitare un avversario, ha sbagliato traiettoria ed è salito su un marciapiede. A quel p ...

Atletica, i 100 metri non decollano 3 uomini sotto i 10”, Ali migliore italiano pronto per sfidare Jacobs. E Tortu… - Atletica, i 100 metri non decollano 3 uomini sotto i 10”, Ali migliore italiano pronto per sfidare Jacobs. E Tortu… - Siamo al 12 maggio, ma per il momento l'universo dei 100 metri non è ancora decollato. Mancano meno di tre mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024 (26 ...