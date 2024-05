Slovacchia - l’attentatore di Fico | Non sono d’accordo con le sue politiche

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Bratislava, 15 maggio 2024 – “Noncon ledell’attuale Governo“. E’ quanto si sente dire JC Bran, il 71enne che oggi ha sparato al premier slovacco Robert, ferendolo gravemente, in un video che sta circolando sui social media locali, in cui appare in quello che sembra il corridoio di una stazione di polizia. Ma il sito Aktuality sottolinea che non è chiaro se il video che sta circolando sia stato girato oggi o sia vecchio. Il ministro dell’Interno: “Motivi politici” . Il ministro dell’Interno slovacco, Matus Sutaj-Estok, ha confermato cheè in “condizioni critiche”, ha affermato che l’aggressione, dalle prime indagini, è riconducibile “chiaramente a motivi politici”. Ha inoltre esortato giornalisti e politici a “smettere di diffondere odio” sui social media, ...