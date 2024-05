Palio - la notte della tratta Ecco gli abbinamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Fucecchio, 15 maggio 2024 - Stasera Fucecchio e il popolo delha vissuto uno dei momenti più attesi: l’assegnazione dei cavalli alle 12 contrade rappresentate da fortunelli, barbareschi, presidenti e capitani. Il sorteggio ha tenuto col fiato sospeso il popolo di piazza. Nel lotto dei 12 cavalli scelti e imbussolati anche il trio delle favorite, la grigia Zinzula Sedilesa, Zenia Zoe protagonista di una bella prestazione lo scorso anno e Zia Zelinda già vincitrice del. Mai binomi che andranno a disputarsi la gara di domenica. Primo estratto è Zio Fester, cavallo tutto da scoprire, toccato in sorte a Torre. Il popolo di Cappiano esulta: porterà in pista l’esordiente Zinzula Sedilesa, nome come detto, tra i più ambiti. Dyllu, altro esordiente correrà con i colori di Samo mentre Vittorino, cavallo che già ha corso ...