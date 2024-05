La Juventus vince la Coppa Italia - Atalanta battuta | è l’ultimo trofeo di Allegri in bianconero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Ultimi assalti dell’Atalanta. 90? Ci saranno sei minuti di recupero. 88? Scalvini stabilmente in attacco. 86? Toloi fallo su Yildiz, per il VAR non è rosso. 84? traversa di Miretti dopo un grande assist ...