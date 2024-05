Trobbia e Molgora - la storia dei due sconosciuti che hanno sommerso Bellinzago

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024)Lombardo (Milano), 15 maggio 2024 –e messo in ginocchio l’area della Martesana. Ma, i due corsi d’acqua protagonisti dell’alluvione di oggi nell’area a Est di Milano, a chi li supera su ponticelli quasi invisibili, fuori dai centri storici, in un reticolo di capannoni e strade provinciali, difficilmente riesce anche a intuire la loro esistenza. Sono quasi. Eppure, fra il Lambro, che scorre dalla Brianza a Milano e l’Adda, che esce dal Lago di Como e segna il confine con Bergamo fino al Lodigiano, non c’è solo una pianura, ma un reticolo di canali, rogge, piccoli fiumi che passano metà dell’anno in secca e sono però pronti a gonfiarsi e talvolta a fare danni. IlPortano ...