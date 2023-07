Irpinia Sound e Travel | da giovedì 27 a domenica 30

Tutto questo e& Travel, il progetto finanziato dalla Regione Campania che coniuga arte, storia, enogastronomia e musica per valorizzare i territori dell'hinterland avellinese. E lo fa ...Un programma di quattro concerti " dal 27 al 30 luglio 2023 - tra classica, jazz, e visite ...... Museo Irpino e Consorzio Tutela Vini d'. Bilancio positivo per i primi giorni della ... Il suono di PRG/M si caratterizza per ildesign finemente curato, che trova spesso espressione in ...

Irpinia Sound & Travel, estate tra arte, storia, musica e gastronomia nell’avellinese La Repubblica

L’idea è dell’Associazione Zenit 2000, presieduta da Massimo Testa, e dell’Associazione I Senzatempo, presieduta da Luciano Moscati, entrambe di Avellino, e di Castelli d’Irpinia®. La direzione ...Conciliare musica e valorizzazione del territorio. E' la scommessa lanciata da Irpinia Sound & Travel il progetto finanziato dalla Regione Campania, curato dalle associazioni Zenit 2000, presieduta da ...