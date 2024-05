Fedez - si aggrava lo stato di salute Ma è mistero sulle sue condizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) Milano, 20 maggio 2024 – Il comunicato ufficiale della Rai l’aveva anticipato ma ora anche lo staff del rapper lo conferma: lodidisi sarebbeto e la situazione che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di ‘Da vicino nessuno è normale’, in onda da stasera, risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento. Attualmente non si ha però conferma dell'ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano alcune indiscrezioni, trapelate anche dall’ex paparazzo dei vip per eccellenza, Fabrizio Corona; in molti pensano che i motivi diall’origine della mancata partecipazione al programma di Alessandro Cattelan su Rai 2 siano correlati agli strascichi del tumore al pancreas che l’ha colpito nel 2022 tanto da essere nuovamente ricoverato d’urgenza ...