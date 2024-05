Meteo Toscana - è allerta gialla | possibile pioggia forte

(Di lunedì 20 maggio 2024) Firenze, 20 maggio 2024 – Scatta un’in: rischio idrogeologico e temporali, su questo si basa la valutazione della Protezione Civile che dunque innalza l’attenzione sulbrutto tempo. L’riguarda l’intero territorio toscano e scatterà alle 14 di lunedì 20 maggio per chiudersi martedì 21 maggio alle nove. Saranno possibili colpi di vento e temporali anche diintensità coningrossamento del reticolo minore dei corsi d’acqua. Le previsioniavevano già in questi giorni mostrato ilpeggioramento in. Martedì 21 maggio scatterà una nuova, stavolta per vento, sul Mugello. Scatterà alle 12 e ...

