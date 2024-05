Adrano - avevano incendiato due auto in sost - individuati e denunciati i responsabili

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 20 maggio 2024) Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza dihanno individuato idell’incendio doloso di duevetture, appiccato nel primo pomeriggio del 6 maggio scorso, in piazza Mercato, nel centro storico della città. Si tratta di due uomini di 44 e 40 anni che, con il volto travisato, hanno lanciato un ordigno incendiario rudimentale contro una dellevetture parcheggiate in piazza, scatenando un incendio che ha coinvolto un veicolo. Da lì a breve, le fiamme si sono propagate su un secondo veicolo ina nelle immediate vicinanze, per poi interessare anche la facciata di un edificio, danneggiando un portone e una saracinesca. L’intervento del personale dei Vigili del Fuoco ha scongiurato l’estensione delle fiamme alle altre abitazioni presenti nella piazza. Giunti sul ...