Nuovo allenatore - il Milan chiama De Zerbi | due ostacoli da superare

Michele Criscitiello , CEO di SportItalia, ha parlato della ricerca del nuovo allenatore da parte del Milan . Non ha certo risparmiato il club

Milan o, 20 maggio 2024 – Per la panchina del Milan Sono ancora giorni roventi. E, forse, la settimana decisiva, tra l'addio di Pioli e scelta del successore: Fonseca , ma attenzione al ritorno di De Zerbi . In primis Pioli dovrà incontrare a breve la ...

Gattuso in Arabia Saudita: accordo raggiunto con l'Al Taawoun - Gattuso in Arabia Saudita: accordo raggiunto con l'Al Taawoun - Secondo quanto riporta Arab News, il club saudita starebbe finalizzando l'operazione per l'ingaggio dell'ex allenatore dell'Olympique Marsiglia ...

Ordine: “Il Milan è stato un colabrodo, suggerisco un allenatore che sappia fare questo” - Ordine: “Il milan è stato un colabrodo, suggerisco un allenatore che sappia fare questo” - Il giornalista Franco Ordine si focalizza sulla scarsa tenuta difensiva della squadra di Pioli per quanto mostrato in questa stagione. Franco Ordine su Il Giornale sottolinea gli enormi problemi della ...

Calciomercato Milan, ufficialità ad un passo per l’attaccante: l’annuncio - Calciomercato milan, ufficialità ad un passo per l’attaccante: l’annuncio - La società rossonera si prepara a riaccogliere Divock Origi. Infatti, secondo quanto raccolto da ‘Calciomercato.com’, il Nottingham Forest ha deciso di non contare più sull’ex attaccante del Liverpool ...