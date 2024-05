(Di lunedì 20 maggio 2024) Ema, conduttrice televisiva ed ex compagna di, stando al settimanale Oggi, starebbendo a causa del nuovo feeling tra il ballerino e coreografo e, opinionista de L’Isola dei Famosi ed ex moglie di Paolo Bonolis. Lacoppia è stata paparazzata più volte insieme negli ultimi mesi dal il settimanale, che scrive: “Sono stati immortalati nei giorni scorsi in vacanza a Palma de Maiorca: tra loro sguardi di intesa e complicità inequivocabili”.non si è mai nascosto, dicendo prima cheera una sua grande amica, mentre lei non ha mai voluto aggiungere altre dichiarazioni, oltre alle voci già presenti. La reazione dell’ex Emanon è però passata in secondo ...

“Adesso basta, da oggi in poi…”. Isola , Dario Maltese choc contro Sonia Bruganelli . L’uomo, c’è da dirlo, sta dando molte soddisfazioni al pubblico di Canale 5. Partito un po’ in sordina, ha sin da subito saputo ritagliarsi i suoi pezzi all’interno ...

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia “sempre più vicini” ma la ex Ema Stokholma “soffre per la nuova frequentazione” - sonia bruganelli e Angelo Madonia “sempre più vicini” ma la ex Ema Stokholma “soffre per la nuova frequentazione” - Feeling tra il ballerino e coreografo Angelo Madonia e sonia bruganelli. Ma l'ex Ema Stokholma starebbe ancora soffrendo ...

Isola dei Famosi 2024 news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 19 maggio, nona puntata - Isola dei Famosi 2024 news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 19 maggio, nona puntata - Ad affiancare in studio la conduttrice gli opinionisti: sonia bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras, invece, Elenoire Casalegno. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ...

“Usciti allo scoperto” Prima uscita di coppia per Sonia Bruganelli: ora non si nasconde più - “Usciti allo scoperto” Prima uscita di coppia per sonia bruganelli: ora non si nasconde più - sonia bruganelli e il nuovo fidanzato, prima uscita di coppia alla mostra di Stefano Mezzaroma, alla quale era presente anche Ilary Blasi.