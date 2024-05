Ladri nella notte nella casa di Roma di Matteo Salvini

(Di lunedì 20 maggio 2024) Alcunisi sarebbero introdottina del vice premier. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero entrati nell'abitazione approfittando del fatto che all'interno non era presente nessuno, ma senza riuscire ad aprire la cassaforte presente in. L'allarme è stato lanciato dai vicini che hanno avvertito rumori insoliti. Ancora da capire se ihanno portato via degli oggetti dall'abitazione. Dopo essersi introdotte nel giardino, le persone avrebbero alzato l'avvolgibile e forzato la porta finestra. Poi si sarebbero date alla fuga. Laè stata trovata a soqquadro. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia.

