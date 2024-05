Croazia | prima lista di 26 convocati per Euro2024 - presente anche Modric

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il commissario tecnico della, Zlatko Dalic, ha reso nota laprovvisoria deiper. Presenti 26 giocatori, tra cui il capitano Lukae quattro elementi che militano in Italia. La formazione croata è nel girone con Italia, Spagna e Albania. Oltre al centrocampista del Real Madrid, figurano nell’elenco i difensori Martin Erlic del Sassuolo e Marin Pongracic del Lecce, i centrocampisti Mario Pasalic dell’Atalanta e Nikola Vlasic del Torino. Invecchie conoscenze della Serie A come Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic e Marko Pjaca. Questa laprovvisoria dei 26:Portieri: Dominik Livakovic (Fenerbahçe), Ivica Ivusic (Pafos), Nediljko Labrovic (Rijeka).Difensori: Domagoj Vida (AEK Atene), Josip ...

Zlatko Dalic, Commissario Tecnico della Croazia , ha diramato le convocazioni in vista dei due prossimi impegni della sua Nazionale, che dal...

L’8 maggio il partito conservatore Hdz del primo ministro uscente Andrej Plenkovi? ha concluso un accordo con una formazione della destra nazionalista per un governo di coalizione , dopo le elezioni legislative del 17 aprile. Leggi

Euro2024: Croazia. Prima lista 26 giocatori con Modric e 4 "italiani" - Euro2024: croazia. Prima lista 26 giocatori con Modric e 4 "italiani" - Figurano nell'elenco Erlic (Sassuolo), Pongracic (Lecce), Pasalic (Atalanta) e Vlasic (Torino).ROMA (ITALPRESS) - Ci sono Luka Modric e 4 ...

Croazia, i convocati per Euro 2024: presenti quattro "italiani" - croazia, i convocati per Euro 2024: presenti quattro "italiani" - I convocati della croazia di Zlatko Dalic per Euro 2024 ...

Croazia, i convocati per Euro2024: c’è Vlasic - croazia, i convocati per Euro2024: c’è Vlasic - È stata resa nota la lista dei 26 giocatori che rappresenteranno la croazia a Euro 2024: è presente Vlasic nonostante l'infortunio ...