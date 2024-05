Bradisismo Campi Flegrei - la truffa dei finti tecnici | Dobbiamo controllare la abitazioni

(Di lunedì 20 maggio 2024) La Protezione Civile della Regione Campania mette in guarda i cittadini residenti nei, zona interessata dal, sulla presenza diche chiedono di entrare nelle case per effettuare sopralluoghi. Si tratterebbe di una nuovamessa in atto da alcuni imbroglioni L'articolo Teleclubitalia.

L'avviso della Protezione Civile regionale: "Non sono previsti in questa fase sopralluoghi interni ai fabbricati da parte dei rilevatori"Continua a leggere

