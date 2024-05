(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Il 57,9% degliritiene che in Italianelalla fin fine non sono premiati come dovrebbero. Convinzione condivisa dal 54,9% degli appartenenti al ceto medio, dal 65,7% del ceto popolare e dal 42,5% dei benestanti. Lo pensano anche il 61,8% dei giovani, il 58,1% degli adulti e il 54,7% degli anziani. Questi i dati che emergono dal Rapporto‘Il valore del ceto medio per l?economia e la società’ commissionato da, la Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità, e presentati oggi durante un convegno tenutosi alla Camera dei Deputati.L?81% deglipensa sia equo che coloro che lavorano di più guadagnino di più. Un?idea semplice condivisa dalla ...

Manfredi, a breve tavolo per ristrutturazione stadio Maradona - Manfredi, a breve tavolo per ristrutturazione stadio Maradona - "Credo che nel giro di qualche settimana ci sarà il tavolo. Ci sono tanti soggetti coinvolti e ho raccolto la forte disponibilità del ministro Abodi, del ministro Fitto e del ministro Giorgetti e ...

Lavoro, Cida-Censis: impegno e talento non riconosciuto per 57,9% italiani - lavoro, Cida-Censis: impegno e talento non riconosciuto per 57,9% italiani - Il 57,9% degli italiani ritiene che in Italia impegno nel lavoro e talento alla fin fine non sono premiati come dovrebbero. Convinzione condivisa dal 54,9% degli appartenenti al ceto medio, dal 65,7% ...

Cida-Censis, quasi il 50% di chi sente ceto medio vive timore declassamento - Cida-Censis, quasi il 50% di chi sente ceto medio vive timore declassamento - Ne è convinto il 57,9% degli italiani, per i quali impegno e capacità non sono adeguatamente premiati (54,9% del ceto medio). Inoltre, l'81% pensa sia giusto che chi lavora di più guadagni di più (80% ...